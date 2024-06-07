На завтраке в «Сбере» обсудили изменение налогового законодательства

Глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился, что нужно договориться о стабильности. «У нас есть сейчас есть две – три недели, чтобы подкрутить то, что сейчас больше всего вызывает озабоченности у бизнеса», – сообщил Решетников, имея в виду поправки в налоговое законодательство. Правительство планирует сделать из НДПИ постоянно действующий windfall tax, «чтобы не бегать с этими экспортными пошлинами», сказал Решетников. Но это, по словам министра, конечно, требует тщательных расчетов, потому что касается капиталоемких и волатильных отраслей. Как бы правительство ни хотело сделать более стабильными условия для бизнеса, есть еще фактор тарифов, инфраструктурных проектов, констатировал он.