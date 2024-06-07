На завтраке в «Сбере» обсудили изменение налогового законодательства

На завтраке в «Сбере» обсудили изменение налогового законодательстваБизнес ждет предсказуемости
Для роста инвестиций нужны стабильные и предсказуемые налоговые условия, констатировал вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке «Сбера». «Я уверен, что сегодня те решения, которые принимаются, создадут долгосрочную базу налоговых условий, и уверен, что бизнес будет этому верить», – отметил он. По словам вице-премьера, дебютировавшего на ПМЭФе с макроэкономической повесткой, рост ВВП на 2,8-3% в долгосрочной перспективе реализуем. Для того чтобы достичь обозначенной президентом цели, нужно реализовать много направлений, одно из которых – увеличение инвестиций в ВВП, подчеркнул Новак.
Согласно результатам опроса, проведенного в ходе делового завтрака, 67% участников верят в то, что рост экономики более чем на 3% – это амбициозная, но выполнимая задача. Около 20% респондентов считают, что рост ВВП на 2% – это предел. Среди ограничений, которые действуют для экономики, участники назвали высокую ставку ЦБ (47%), сложность найма новых сотрудников (17%), недоступность импортного оборудования (15%), сложности с проведением внешнеторговых платежей (14%).
Тема завтрака Сбербанка на ПМЭФе звучала как «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?», но уже в ходе подготовки к мероприятию стало известно, что страна уже достигла этой цели, рассказал глава кредитной организации Герман Греф. Теперь задача – не войти в топ-4 стран по ВВП по паритету покупательной способности (задача, поставленная президентом в майском указе), а сохранить это место. 30 мая Всемирный банк обновил данные по ППС с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию.
Этот показатель [рейтинг Всемирного банка] ни на что не влияет – ни на качество жизни, ни на качество экономики, парировал глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. «Надо уже говорить не об экономическом росте, а об уровне благосостояния», – подчеркнул депутат.
Про налоги
«Нельзя одновременно и налоги повышать, и рассуждать об их стабильности», – заявил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. При этом бизнесмен заявил, что в целом не возражает против повышения налогов. «Это повышение неприятно, но это не проблема. И я сам готов платить больший подоходный налог, и это тоже не проблема. 25% налог на прибыль вместо 20% – многовато, побольше, но тоже нормально», – отметил он.
По словам Мордашова, «убивает ситуацию» продолжение разговора о доверии. «Да, налог на прибыль стабилен – вот только сейчас поменяется. Но мы видим постоянное введение новых поборов: экспортная пошлина, три года назад нам ввели акциз на сталь. Его ввели на три года, но, по-моему, и близко не идет речи о том, что акциз на сталь отменят. НДПИ на целый ряд минеральный ресурсов резко подняли на 15%. Потом подумали, подумали и еще раз подняли уже на 40%», – заявил он. По словам предпринимателя, это подрывает мотивацию бизнеса и возможность планировать будущее.
Мордашов попросил власти не вводить дополнительные платежи раньше, чем 1 января года, следующего за принятием изменений. Сейчас такое правило действует для налога на прибыль, его можно было бы применять и для других платежей – НДПИ, акцизов, налога на имущество, экологические платежи, заключил он.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился, что нужно договориться о стабильности. «У нас есть сейчас есть две – три недели, чтобы подкрутить то, что сейчас больше всего вызывает озабоченности у бизнеса», – сообщил Решетников, имея в виду поправки в налоговое законодательство. Правительство планирует сделать из НДПИ постоянно действующий windfall tax, «чтобы не бегать с этими экспортными пошлинами», сказал Решетников. Но это, по словам министра, конечно, требует тщательных расчетов, потому что касается капиталоемких и волатильных отраслей. Как бы правительство ни хотело сделать более стабильными условия для бизнеса, есть еще фактор тарифов, инфраструктурных проектов, констатировал он.
Правительство как никто другой заинтересовано в стабильности, отметил министр финансов Антон Силуанов. Исключительно важный механизм для формирования доверия – это бюджетное правило, так как расходы бюджета ограничены доходами, которые поступают, добавил Силуанов. Это инструмент прогнозирования деятельности правительства, подчеркнул он. Кроме того, сейчас Минфин готовит план на 6 лет – это и есть четкие среднесрочные планы.
Базовые налоги не менялись в последние годы, напомнил Силуанов. «Жизнь идет, постоянно что-то уточняется. Невозможно четко все зафиксировать. Базовые налоги фиксируем, а какие-то донастройки, как в одну сторону, так и в другую, они всегда есть. И, мне кажется, здесь нет рисков для бизнеса», – отметил министр финансов. Силуанов признал, что введение экспортных пошлин, повышение НДПИ, введение разового платежа windfall tax было следствием того, «что нам не хватало ресурсов для перестройки отраслей и тех ключевых проблем, которые у нас возникали, – в том числе модернизации экономики».
Про инвестиции
Повышение налогов – это вычет из ВВП, констатировал Греф. Согласно мировой практике, рост расходов за счет роста налогов приводит к падению ВВП на 0,47% при повышении налогов на 1 процентный пункт, отметил он. Это говорит о том, что все-таки споры здесь давно закончены, частные инвестиции как минимум в 2-2,5 раза эффективнее, чем государственные, отметил он.
Сегодня соотношение частных и государственных инвестиций составляет 80/20, отметил Новак. Доля инвестиций в ВВП составляет 20-22%, как во многих развитых странах, но ее нужно увеличивать – в развивающихся странах она достигает 30-40%.
Бизнес не инвестирует в приоритетные отрасли – в электронику, беспилотники – и они «проседают», отметил Силуанов. Важно, чтобы для бизнеса были стимулы: «для этого мы и перераспределяем эти ресурсы».
Решетников напомнил, что налоговый законопроект вводит новую главу в НК по инвестиционному налоговому вычету (ИНВ), который должен простимулировать инвестиции бизнеса. Министр отметил, что предложения по механизму уже поступают.
Глава «Сбера» предлагает поддержать искусственный интеллект, промышленники просят, чтобы государство помогало в строительстве новых горно-обогатительных комбинатов. «Мы думали, что мы машиностроение делаем. У каждого свои представления о прекрасном», – отметил он. «Аппетитов значительно больше, чем ресурсов», – констатировал министр, добавив, что придется расходы приоритезировать. «А всем остальным – [если] нет денег, давайте хоть стабильность дадим», – резюмировал Решетников.
Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что для повышения доверия между государством и бизнесом нужно быть более реалистичными и открытыми. «Мы вынужденно закрываемся. Мы закрываемся внутри, мы закрываемся друг от друга под мотивом того давления, которое нам устроили. И вроде эту тему не видно, она не взрывается у нас перед глазами, но она для нас крайне опасна», – сообщил он. «Наверное, нам, правда, как по данным, так и по сути не хватает общения», – подчеркнул он.