Минэк анонсировал проекты на 15 трлн рублей через Фабрику ВЭБа

Фабрика проектного финансирования является эффективным инструментом в нынешних условиях, хотя есть определенные переживания по поводу недостаточной гибкости механизма, говорил в интервью «Ведомостям» зампред ВЭБа Николай Цехомский. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, т. е. государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета, говорил он. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования – в настоящее время цель по-прежнему 4%.