Минэк анонсировал проекты на 15 трлн рублей через Фабрику ВЭБа

Минэк анонсировал проекты на 15 трлн рублей через Фабрику ВЭБаДля этих целей необходимо расширить лимиты программы
Сейчас один из основных инструментов поддержки для финансирования проектов технологического суверенитета – это Фабрика проектного финансирования, сообщил «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. В настоящее время в портфеле Фабрики 31 проект с общим объемом инвестиций 2,1 трлн руб., сообщил он. В стадии подписания еще девять проектов на 1,8 трлн руб.
«На рассмотрении находится еще около 50−60 проектов до 15 трлн руб. – это долгосрочные планы», – заявил Торосов.
Механизм фабрики сейчас максимально востребован, потому что государство хеджирует процентную ставку, сообщил первый замминистра. «Если ключевая ставка растет, заемщик получает компенсацию живыми деньгами», – отметил он.
В этом году, например, по инвестиционным проектам государство возмещает 65 млрд руб. в рамках Фабрики. В этом году, например, планируется подписать соглашение по строительству Амурского газохимического комбината (АГХК, доля принадлежит «Сибур»)с использованием механизма Фабрики.
Из-за востребованности инструмента возникла «очередь» на Фабрику, отметил Торосов. «Поэтому возникает необходимость расширения этого инструмента (это возможно за счет докапитализации ВЭБа, который является оператором – «Ведомости»). Надеемся, что президент поддержит расширение Фабрики проектного финансирования», – отметил он.
В апреле в ходе съезда РСПП министр экономического развития Максим Решетников предложил расширить лимиты Фабрики по траншу «А» с 500 млрд до 750 млрд руб. По словам министра, на эти цели можно было бы выделить средства ФНБ за счет расширения лимита инвестиций из Фонда.
Фабрика проектного финансирования является эффективным инструментом в нынешних условиях, хотя есть определенные переживания по поводу недостаточной гибкости механизма, говорил в интервью «Ведомостям» зампред ВЭБа Николай Цехомский. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, т. е. государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета, говорил он. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования – в настоящее время цель по-прежнему 4%.
В прошлом году во время ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил выделить на Фабрику проектного финансирования 120 млрд руб. из ФНБ. «Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона рублей», – говорил он тогда.