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Кабмин выделил более 34 млрд рублей на «Фабрику проектного финансирования»

Ведомости

Правительство России выделило из резервного фонда более 34 млрд руб. на поддержку программы «Фабрика проектного финансирования», сообщается на сайте кабмина.

«В 2024 г. на поддержку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", будет дополнительно направлено 34 млрд руб.», – сообщило правительство.

19 апреля кабмин расширил возможности программы «Фабрика проектного финансирования». Так, было разрешено выпускать облигации компаниям, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики по данной программе.

Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.РФ.

4 апреля в ходе отчета правительства в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин выделил «Фабрику проектного финансирования» ВЭБ.РФ в качестве удачного инвестиционного инструмента. «Фабрика проектного финансирования» (ВЭБ). 12 проектов готовых. Всего там 27 сегодня. Это аэропортовая инфраструктура, энергетическая, логистическая. Стоимость одобренных инвестиционных проектов сегодня – 3,8 трлн руб.», – заявлял глава правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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