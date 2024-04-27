Кабмин выделил более 34 млрд рублей на «Фабрику проектного финансирования»

Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.РФ.