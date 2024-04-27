Кабмин выделил более 34 млрд рублей на «Фабрику проектного финансирования»
Правительство России выделило из резервного фонда более 34 млрд руб. на поддержку программы «Фабрика проектного финансирования», сообщается на сайте кабмина.
«В 2024 г. на поддержку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", будет дополнительно направлено 34 млрд руб.», – сообщило правительство.
19 апреля кабмин расширил возможности программы «Фабрика проектного финансирования». Так, было разрешено выпускать облигации компаниям, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики по данной программе.
Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.РФ.
4 апреля в ходе отчета правительства в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин выделил «Фабрику проектного финансирования» ВЭБ.РФ в качестве удачного инвестиционного инструмента. «Фабрика проектного финансирования» (ВЭБ). 12 проектов готовых. Всего там 27 сегодня. Это аэропортовая инфраструктура, энергетическая, логистическая. Стоимость одобренных инвестиционных проектов сегодня – 3,8 трлн руб.», – заявлял глава правительства.