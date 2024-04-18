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Кабмин расширил возможности программы «Фабрика проектного финансирования»

Ведомости

Правительство России разрешило выпускать облигации компаниям, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики по программе «Фабрика проектного финансирования». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Поясняется, что выпуск облигаций позволит компаниям «Фабрики» увеличить объем инвестиций в условиях ограниченной доступности заимствований на внешних рынках из‑за западных санкций.

Кроме того, постановление позволяет компаниям – участникам программы использовать средства синдицированного кредита для рефинансирования долгосрочных кредитов.

Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

4 апреля в ходе отчета правительства в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин выделил «Фабрику проектного финансирования» ВЭБ.РФ в качестве удачного инвестиционного инструменты. «Фабрика проектного финансирования» (ВЭБ). 12 проектов готовых. Всего там 27 сегодня. Это аэропортовая инфраструктура, энергетическая, логистическая. Стоимость одобренных инвестиционных проектов сегодня – 3,8 трлн руб.», – заявлял глава правительства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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