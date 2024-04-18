Кабмин расширил возможности программы «Фабрика проектного финансирования»
Правительство России разрешило выпускать облигации компаниям, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики по программе «Фабрика проектного финансирования». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Поясняется, что выпуск облигаций позволит компаниям «Фабрики» увеличить объем инвестиций в условиях ограниченной доступности заимствований на внешних рынках из‑за западных санкций.
Кроме того, постановление позволяет компаниям – участникам программы использовать средства синдицированного кредита для рефинансирования долгосрочных кредитов.
Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ».
4 апреля в ходе отчета правительства в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин выделил «Фабрику проектного финансирования» ВЭБ.РФ в качестве удачного инвестиционного инструменты. «Фабрика проектного финансирования» (ВЭБ). 12 проектов готовых. Всего там 27 сегодня. Это аэропортовая инфраструктура, энергетическая, логистическая. Стоимость одобренных инвестиционных проектов сегодня – 3,8 трлн руб.», – заявлял глава правительства.