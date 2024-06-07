Производитель водки «Хортиця» отошел государству

Чем владела Global Spirits в России

Среди активов Global Spirits в России – ГК «Традиции успеха» объединяет ликероводочные заводы «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, дистрибуторы «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». В портфель «Традиций успеха» в том числе входили бренды «Хортиця» и «Мороша», которые на российском водочном рынке в 2021 г. занимали 1-е и 2-е места с долей 5 и 4,4% соответственно. После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы.