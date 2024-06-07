Производитель водки «Хортиця» отошел государству

Производитель водки «Хортиця» отошел государствуВ дальнейшем завод может быть передан профильному инвестору за 1 млрд рублей
Подмосковный завод «Родник и К», ранее выпускавший водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак», перешел в управление Росимущества. Это следует из данных ЕГРЮЛ, которые изучили «Ведомости». Изменения произошли 7 июня.
«Родник и К» до 2022 г. принадлежал международного холдингу Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. Среди других его российских активов были завод по производству водки «Русский север» в Вологде, дистрибуторы «Стандарт качества», «Новый уровень» и «Традиции успеха», а также Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом.
После начала спецоперации на Украине зарубежный холдинг отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. В апреле 2022 г. собственником завода «Родник и К» стал Александр Беспалов, против которого летом 2023 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
В конце прошлого года Минфин начал прорабатывать вопрос передачи во временное управление Росимущества активов Global Spirits, писали «Ведомости». 4 июня этого года они были арестованы Ленинским районным судом Курска по иску Генеральной прокуратуры. У других компаний холдинга (кроме «Родник и К»), согласно данным ЕГРЮЛ, структура собственников пока не изменилась.
Евгений Черняк в 2023 г. был обвинен в том, что прибыль от работы «Родник и К» и других российских активов Global Spirits шла на финансирование деятельности ВСУ, напоминает владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. В то же время производственные мощности предприятия «внушительные и современные», поэтому просто закрыть завод «было бы неправильно», полагает он.
Чем владела Global Spirits в России
Среди активов Global Spirits в России – ГК «Традиции успеха» объединяет ликероводочные заводы «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, дистрибуторы «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». В портфель «Традиций успеха» в том числе входили бренды «Хортиця» и «Мороша», которые на российском водочном рынке в 2021 г. занимали 1-е и 2-е места с долей 5 и 4,4% соответственно. После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы.
В мае источники говорили «Ведомостям», что заводы ГК «Традиции успеха», которой принадлежит в том числе завод «Родник и К», остановили выпуск водки «Хорта» (ранее – «Хортиця»). Один из них уточнял, что «Хорта» по-прежнему производится, но «в незначительных объемах» и на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства.
В год «Родник и К» мог выпускать более 2 млн декалитров (дал; равен 10 л) продукции в год, писал «Коммерсантъ». В дальнейшем государство скорее всего продаст завод профильному участнику водочного рынка, прогнозирует Кауфман.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость актива «с учетом резкого сокращения в прошлом году загрузки мощностей» может составить около 1 млрд руб.