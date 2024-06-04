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Суд в Курске национализировал активы холдинга Global Spirits

Он принадлежал украинскому бизнесмену Евгению Черняку
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования заместителя генерального прокурора РФ и обратил в собственность государства 100% долей уставных капиталов предприятий «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень» и «Феодосийский завод коньяков и вин» – бывших активов алкогольного холдинга Global Spirits (выпускал водку «Хортиця») украинского бизнесмена Евгения Черняка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Суд также запретил на территории России «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» деятельность объединения Черняка, Андрея Лазутина, Ивана Курбакова и Александра Беспалова.

30 мая «Ведомости» писали, что основанием для ареста бывших активов Черняка стало дело о принудительной госпитализации физических лиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, выяснили «Ведомости».

Обращение в Ленинский суд Курска с заявлением о конфискации бизнеса Global Spirits в России Генпрокуратура объясняла причастностью ответчиков к терактам в регионе.

В 2023 г. против Черняка в России было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (сколонение к совершению терорристической деятельности). Летом 2023 г. против Беспалова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в крупном размере).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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