Суд в Курске национализировал активы холдинга Global Spirits

В 2023 г. против Черняка в России было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (сколонение к совершению терорристической деятельности). Летом 2023 г. против Беспалова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в крупном размере).