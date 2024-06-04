Суд в Курске национализировал активы холдинга Global Spirits

Суд в Курске национализировал активы холдинга Global SpiritsОн принадлежал украинскому бизнесмену Евгению Черняку
Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования заместителя генерального прокурора РФ и обратил в собственность государства 100% долей уставных капиталов предприятий «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень» и «Феодосийский завод коньяков и вин» – бывших активов алкогольного холдинга Global Spirits (выпускал водку «Хортиця») украинского бизнесмена Евгения Черняка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Суд также запретил на территории России «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» деятельность объединения Черняка, Андрея Лазутина, Ивана Курбакова и Александра Беспалова.
30 мая «Ведомости» писали, что основанием для ареста бывших активов Черняка стало дело о принудительной госпитализации физических лиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, выяснили «Ведомости».
Обращение в Ленинский суд Курска с заявлением о конфискации бизнеса Global Spirits в России Генпрокуратура объясняла причастностью ответчиков к терактам в регионе.
В 2023 г. против Черняка в России было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (сколонение к совершению терорристической деятельности). Летом 2023 г. против Беспалова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в крупном размере).