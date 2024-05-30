Арест бывших активов производителя «Хортиця» связан с госпитализацией менеджеров

Судьба Активов Global Spirits в России

ГК «Традиции успеха» объединяет ликероводочные заводы «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторов «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». В портфель «Традиций успеха» в том числе входили бренды «Хортиця» и «Мороша», которые на российском водочном рынке в 2021 г. занимали 1-е и 2-е места с долей 5 и 4,4% соответственно. После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы.

С апреля 2022 г. владельцем компаний «Стандарт качества», «Русский Север» и «Родник и К» (двум последним принадлежат «Традиции успеха» и «Новый уровень») является Александр Беспалов. До этого компании принадлежали кипрским KRJ Compound 19 Holding Limited и DTL Destiny Transformation Limited (ранее Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd), их связывали с алкогольным холдингом Евгения Черняка. В Global Spirits отрицали наличие активов в России. С Global Spirits участники рынка также связывали Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом.