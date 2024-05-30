Арест бывших активов производителя «Хортиця» связан с госпитализацией менеджеров

Арест бывших активов производителя «Хортиця» связан с госпитализацией менеджеровВ случае удовлетворения иска активы будут переданы под управление государства, считают эксперты
Основанием для ареста бывших активов алкогольного холдинга Global Spirits (выпускал водку «Хортиця») украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов) в России послужило дело о принудительной госпитализации физических лиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, выяснили «Ведомости». Решение об аресте было вынесено на основании гл. 30 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.
Соответствующая информация размещена на сайте Ленинского районного суда Курска. Исковое заявление поступило в суд 6 мая 2024 г. В этот же день арест был наложен на основании определения судьи Натальи Капаниной. Имена конкретных физлиц, в отношении которых начато дело, скрыты; список лиц, активы которых были арестованы по этому делу, в материалах суда также не раскрываются. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.
Но номер дела, в рамках которого на активы наложен арест, указан в сведениях из ЕГРН по объектам недвижимости бывших активов Global Spirits в России (заводы «Русский Север», «Родник и К», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом), с которыми ознакомились «Ведомости». «Ведомости» направили запрос в Ленинский районный суд Курска и объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.
Как арестовывали активы
О факте ареста семи российских юрлиц, связанных с бывшим производителем водки «Хортиця», писал РБК со ссылкой на данные ФССП. Были арестованы группа компаний «Традиции успеха» («Русский север» в Вологде, «Родник и К» в Московской области, а также дистрибуторы «Стандарт качества», «Новый уровень» и одноименные «Традиции успеха»), Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом. Основание для ареста, категорию дела и полный перечень арестованных активов издание не называло.
Кроме указанных компаний были также арестованы активы менеджеров и владельцев алкогольной группы «Традиции успеха», свидетельствуют данные ФССП, с которыми ознакомились «Ведомости». Были арестованы активы Черняка, а также Андрея Лазутина, Ивана Курбакова и Александра Беспалова (внесен в перечень террористов и экстремистов). Также была арестована компания Brand Group Corporation Limited с Сейшельских островов. Взыскателем по всем 12 исполнительным производствам указана Генпрокуратура. «Ведомости» направили запрос в ведомство, а также владельцам арестованных активов.
Курбакову принадлежит Крымский винный дом, в прошлом владельцем была Brand Group Corporation Limited. Сейшельская компания владеет и 84,59% Феодосийского завода коньяков и вин. Лазутин с июля 2022 г. – генеральный директор завода «Родник и К», он уже занимал эту должность в 2012–2018 гг.
В 2023 г. против Черняка в России возбудили уголовное дело за финансирование ВСУ по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, а ГК «Традиции успеха» отошла к Беспалову. Но летом 2023 г. и против Беспалова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ «Посредничество в даче взятки в крупном размере».
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Генпрокуратура обратилась в райсуд Курска с просьбой обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах указанных компаний. Кроме того, Генпрокуратура просила запретить их номинальным владельцам и реальному бенефициару работать и заниматься предпринимательской деятельностью на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Арест активов – это мера, направленная на обеспечение сохранности имущества на время проведения судебного процесса, объясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. О том, что Минфин прорабатывает вопрос временной передачи в управление Росимуществу заводов «Русский Север» и «Родник и К» «Ведомости» писали 15 декабря 2023 г. Заводы ГК «Традиции успеха» остановили выпуск водки, писали «Ведомости» в середине мая.
К чему приведет госпитализация
Принудительная госпитализация физлиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, может и не иметь прямого влияния на вопросы, связанные с его имуществом, замечает Барабаш. Но суд может принять это обстоятельство к сведению, продолжает она: «Такое лицо в силу своего состояния может принимать решения, которые могут привести к утрате активов или их обесцениванию. Это существенно увеличивает шансы на применение обеспечительных мер».
Судьба Активов Global Spirits в России
ГК «Традиции успеха» объединяет ликероводочные заводы «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторов «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». В портфель «Традиций успеха» в том числе входили бренды «Хортиця» и «Мороша», которые на российском водочном рынке в 2021 г. занимали 1-е и 2-е места с долей 5 и 4,4% соответственно. После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы.
С апреля 2022 г. владельцем компаний «Стандарт качества», «Русский Север» и «Родник и К» (двум последним принадлежат «Традиции успеха» и «Новый уровень») является Александр Беспалов. До этого компании принадлежали кипрским KRJ Compound 19 Holding Limited и DTL Destiny Transformation Limited (ранее Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd), их связывали с алкогольным холдингом Евгения Черняка. В Global Spirits отрицали наличие активов в России. С Global Spirits участники рынка также связывали Феодосийский завод коньяков и вин и Крымский винный дом.
«Но существенно повлиять на ход процесса может признание такого лица недееспособным, – подчеркнула юрист. – Такое лицо по сути не может по умолчанию самостоятельно заключать сделки с имуществом, т. е. даже в случае снятия ареста передать имущественные права на имущество будет очень сложно». «Арест сам по себе перехода прав собственности не предполагает, его можно обжаловать и даже снять до завершения процесса, если суд вышестоящей инстанции согласится с тем, что он был наложен необоснованно. – пояснила она. – Но как показывает практика последних лет, в подобного рода спорах с участием прокуратуры шансы на снятие обеспечительных мер у собственника невысоки».
Если впоследствии судом будет принято решение об удовлетворении требований, касающихся обращения арестованного имущества в собственность государства, то такие активы передаются Росимуществу, рассуждает Барабаш. «В дальнейшем эти активы оцениваются и, как правило, выставляются на торги с целью реализации. То есть государство в лице Росимущества не выступает конечным собственником, оно лишь обеспечивает дальнейшую реализацию обращенного в собственность государства имущества», – добавляет юрист.
Почему именно Курский суд
Обращение в Ленинский суд Курска с заявлением о конфискации бизнеса Global Spirits в России Генпрокуратура объясняла причастностью ответчиков к терактам в регионе, сообщал «Коммерсантъ». При регистрации и рассмотрении дела по гл. 30 КАС РФ выбор суда, как правило, связан с физлицом, в отношении которого применяется эта статья. По общему правилу подсудность определяется по месту жительства или по последнему известному месту жительства физлица, в отношении которого подается иск, напоминает Барабаш. «У этого правила есть исключения – в частности, уголовные дела рассматриваются судами по месту совершения преступления, также в некоторых случаях допустима подача иска по месту работы физлица, кроме того, существует механизм передачи дел по подсудности между судами, но общее правило таково: в случае с физлицами – по месту жительства», – говорит юрист.
С Барабаш согласны и другие юристы. «Если ответчиков по делу несколько и они зарегистрированы в разных судебных юрисдикциях (подсудность), выбор конкретного суда остается на усмотрение истца», – добавляет партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Подобные дела подсудны судье районного суда, добавляет партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев. «В любом случае по ответчикам подсудность. Истец выбирает между ними, а не вообще. Например, три ответчика, три разных суда, истец выбирает именно между этими тремя судами», – говорит он.