В России остановились заводы производителя водки «Хортиця»Это позволило другим игрокам рынка нарастить выпуск своей продукции
Заводы ГК «Традиции успеха», ранее принадлежавшей Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, остановили выпуск водки «Хорта» (ранее – «Хортиця»). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к группе.
Один из них уточняет, что «Хорта» по-прежнему производится, но «в незначительных объемах» и на предприятиях других компаний (в рамках контрактного производства). Какие это компании, собеседник не раскрыл.
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