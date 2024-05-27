Производитель водки «Лесная мороша» и «Первакъ» подал в суд на завод «Кристалл»

Иск был подан в марте. Поводом стало использование КЛВЗ «Кристалл» обозначений, «схожих до степени смешения» с товарными знаками «Лесная мороша», «Первакъ», «Шустовъ», «Шоколатье» и др., сообщается в материалах дела. Истец просит запретить ответчику их использование, а также требует выплатить денежную компенсацию в 32 млн руб.