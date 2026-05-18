Путин обсудил с членами Совбеза вопрос развития отрасли редкоземельных металлов

Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных металлов. Его запасы оцениваются в 44 млн т, отметил Шойгу. По данным Минприроды, у РФ есть как минимум 15 видов редкоземельных металлов, а общий объем запасов на 18 исследованных месторождениях превышает 28 млн т, добавил секретарь Совбеза РФ. В России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов, отметил Шойгу.