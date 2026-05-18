Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT47,13-0,04%CNY Бирж.10,616-0,89%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Главная / Политика /

Путин обсудил с членами Совбеза вопрос развития отрасли редкоземельных металлов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов, сообщили в Кремле.

Его необходимо решить в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны, отметил Путин.

«Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания – понятно почему», – сказал он.

Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза прошло 8 мая. Тогда одной из ключевых тем стала атака Украины на региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу говорил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в различных отраслях промышленности, включая оборонную. Он отмечал, что в нынешних условиях Россия должна максимально эффективно использовать свои природные ресурсы.

Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных металлов. Его запасы оцениваются в 44 млн т, отметил Шойгу. По данным Минприроды, у РФ есть как минимум 15 видов редкоземельных металлов, а общий объем запасов на 18 исследованных месторождениях превышает 28 млн т, добавил секретарь Совбеза РФ. В России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов, отметил Шойгу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте