Путин обсудил с членами Совбеза вопрос развития отрасли редкоземельных металлов
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов, сообщили в Кремле.
Его необходимо решить в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны, отметил Путин.
«Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания – понятно почему», – сказал он.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза прошло 8 мая. Тогда одной из ключевых тем стала атака Украины на региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу говорил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в различных отраслях промышленности, включая оборонную. Он отмечал, что в нынешних условиях Россия должна максимально эффективно использовать свои природные ресурсы.
Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных металлов. Его запасы оцениваются в 44 млн т, отметил Шойгу. По данным Минприроды, у РФ есть как минимум 15 видов редкоземельных металлов, а общий объем запасов на 18 исследованных месторождениях превышает 28 млн т, добавил секретарь Совбеза РФ. В России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов, отметил Шойгу.