Шойгу: РФ необходима независимая отрасль по освоению редкоземельных металлов
России необходимо создать отрасль по освоению редкоземельных металлов (РЗМ), которая не будет зависеть от Китая и США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в материале для «Известий».
Он отметил, что РЗМ играют ключевую роль в различных отраслях промышленности, включая оборонную. Шойгу отметил, что в нынешних условиях Россия должна максимально эффективно использовать свои природные ресурсы.
Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных металлов. Его запасы оцениваются в 44 млн т, отметил Шойгу. По данным Минприроды, у РФ есть как минимум 15 видов РЗМ, а общий объем запасов на 18 исследованных месторождениях превышает 28 млн т, добавил секретарь Совбеза РФ. Вместе с тем, по его данным, в России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов редкоземельных металлов, отметил Шойгу.
Он напомнил, что проект кластера по глубокой переработке критически важных редких и редкоземельных металлов в Сибири предполагает создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечит инфраструктуру, бизнес получит площадку и стимулы, а наука – заказ и финансирование, пояснил Шойгу.
Шойгу отметил, что такой подход сформирует экономику нового уклада, где все вложенные средства будет работать на всю страну.
28 августа Шойгу провел заседание рабочей группы по проектам глубокой переработки сырья в Сибири, где была представлена концепция кластера редкоземельных металлов. Его планируется разместить в Красноярском крае. Отмечалось, что создание кластера позволит развить промышленный, логистический и образовательный потенциал региона.