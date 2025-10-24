Шойгу: РФ необходима независимая отрасль по освоению редкоземельных металлов

Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных металлов. Его запасы оцениваются в 44 млн т, отметил Шойгу. По данным Минприроды, у РФ есть как минимум 15 видов РЗМ, а общий объем запасов на 18 исследованных месторождениях превышает 28 млн т, добавил секретарь Совбеза РФ. Вместе с тем, по его данным, в России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов редкоземельных металлов, отметил Шойгу.