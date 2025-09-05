Газета
Путин поручил кабмину утвердить план развития редкоземельной индустрии

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии к ноябрю 2025 г. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин указал, что система учета таких запасов налажена, они могут быть извлечены и использованы. По его словам, необходимо внедрять передовые технологии и внедрять спрос внутри страны.

28 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел заседание рабочей группы по проектам глубокой переработки сырья в Сибири, где была представлена концепция кластера редкоземельных металлов. Его планируется разместить в Красноярском крае. Отмечалось, что создание кластера позволит развить промышленный, логистический и образовательный потенциал региона.

19 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на ПМЭФе рассказал о планах создания подобного кластера в регионе. В области сосредоточены значительные запасы редкоземельных элементов, включая Белозиминское и Чуктуконское месторождения, а также развитая научно-промышленная база.

