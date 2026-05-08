UGLD0,73-1,94%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,31-0,09%RGBITR780,1-0,06%
Путин обсудил с Совбезом атаку ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону

Президент назвал действия Киева «актом террористического характера»
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ атаку Киева по региональному центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что атака могла бы сказаться на безопасности пассажирского авиасообщения, трагедий удалось избежать лишь благодаря высокопрофессиональной работе диспетчеров.

Присутствующий на совещании вице-премьер РФ Виталий Савельев в свою очередь заверил, что авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение 2-3 дней. Он рассказал, что ВСУ нанесли по авиацентру в общей сложности три удара, жертв нет. Персонал был эвакуирован в бомбоубежище.

Путин вечером 8 мая проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Предыдущая такая встреча состоялась 24 апреля. На ней обсуждался вопрос дополнительных мер по борьбе с преступностью.

В Ростовской области после атак украинских беспилотников повреждены 54 частных дома и ряд других объектов. Обломки дронов упали в Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах. Наиболее серьезные повреждения получили объекты в селе Чалтырь Мясниковского района.

