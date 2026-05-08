В Ростовской области после атак БПЛА повреждены 54 частных дома
В Ростовской области после атак украинских беспилотников повреждены 54 частных дома и ряд других объектов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь после посещения мест ночных ударов.
По его словам, разрушения после падения обломков БПЛА зафиксированы в Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах.
Наиболее серьезные повреждения получили объекты в селе Чалтырь Мясниковского района. По последним данным, там пострадали 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля и складское помещение. Работа комиссий по обследованию продолжается.
В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден один частный дом. В Батайске пострадала хозяйственная постройка.
В Ростове-на-Дону повреждены три частных дома в Железнодорожном районе и один грузовой автомобиль. В Первомайском районе произошло возгорание кровли магазина и административного здания. Пожары уже ликвидированы. Комиссии начали оценку ущерба, обследования продолжаются по всем адресам.
Слюсарь сообщил, что после завершения подомового обхода и официального подтверждения ущерба жители смогут оформить выплаты. Речь идет о единовременной материальной помощи, а также компенсациях при утрате имущества.
До этого сообщалось, что режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после налета беспилотников. Оперативный штаб по приему заявлений на выплаты организовали на базе администрации Железнодорожного района. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и провести уборку территорий после атак.