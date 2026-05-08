В районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после налета БПЛА
В границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону, где был причинен ущерб после падения украинского беспилотника, вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС).
Принято решение организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба. У пострадавших будут приниматься заявления на оказание материальной помощи. Оперштаб по приему заявлений на выплаты у жителей поврежденных домов организован на базе администрации Железнодорожного района. Запущена горячая линия.
Коммунальные службы должны помочь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи ресурсов и приступить к уборке вокруг места происшествия.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при падении обломков сбитых беспилотников есть разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, в Мясниковском районе. В частности, в Ростове были повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, а также грузовик. В Первомайском районе облцентра загорелось административное здание, пожар уже потушен. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил глава региона.