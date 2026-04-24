Путин обсудил с членами Совбеза меры по борьбе с преступностью
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил дополнительные меры по предупреждению правонарушений и борьбе с преступностью, сообщили в Кремле.
«Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью», – сказал глава государства, передав слово генпрокурору РФ Александру Гуцану.
Предыдущее совещание с Совбезом прошло 17 апреля и было посвящено взаимодействию со странами СНГ. Тогда Путин отмечал значимость отношений с ближайшими соседями, включая гуманитарные связи и культурное сотрудничество.
13 марта участники совещания обсуждали дополнительные меры по защите критически важной инфраструктуры. С докладами тогда выступили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.