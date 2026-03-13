Путин обсудил с Совбезом меры защиты критической инфраструктуры

11 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по компрессорной станции (КС) «Русская» на юге России. Накануне были также зафиксированы атаки на КС «Береговая» и «Казачья». Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».