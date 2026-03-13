Газета
Путин обсудил с Совбезом меры защиты критической инфраструктуры

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались дополнительные меры по защите критически важной инфраструктуры. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

С докладами на совещании выступили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

11 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по компрессорной станции (КС) «Русская» на юге России. Накануне были также зафиксированы атаки на КС «Береговая» и «Казачья». Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

