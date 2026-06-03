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Главная / Инвестиции /

Жаров призвал регионы финансировать креативные проекты для привлечения туристов

Ведомости

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров призвал российские регионы активнее инвестировать в креативные проекты, поскольку такие вложения способны привлекать туристов и повышать интерес к территориям. Об этом он заявил на стратегической сессии «Креативных диалогов» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», посвященной развитию креативной экономики и интеграции творческих индустрий в экономику страны, передает пресс-служба холдинга.

По словам Жарова, эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру. В качестве примера успешного сотрудничества медиаиндустрии и регионов глава холдинга привел сериал «Подслушано в Рыбинске», вышедший на платформе Premier. После премьеры проекта и запуска сопутствующей туристической программы с аудиогидами и квестами число бронирований в Рыбинске в мае 2025 г. выросло на 72%.

Он также сообщил, что холдинг работает не только с российскими регионами, но и над международными проектами. В частности, ведется подготовка к съемкам фильма о знаменитой русской балерине Анне Павловой.

В рамках первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) регионы подписали ряд соглашений с компаниями. Например, Курская область заключила сразу несколько соглашений. Компания «Феррум» намерена реализовать уникальный для России проект мини-металлургического производства по переработке железорудных отходов. Объем инвестиций составит 18,4 млрд руб. Еще 10,2 млрд руб. вложит УК «Содружество» в развитие перерабатывающих производств. Девелопер «Мармакс» инвестирует более 12,1 млрд руб. в строительство двух жилых комплексов в Курске с социальной инфраструктурой.

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