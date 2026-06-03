Жаров призвал регионы финансировать креативные проекты для привлечения туристов

По словам Жарова, эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру. В качестве примера успешного сотрудничества медиаиндустрии и регионов глава холдинга привел сериал «Подслушано в Рыбинске», вышедший на платформе Premier. После премьеры проекта и запуска сопутствующей туристической программы с аудиогидами и квестами число бронирований в Рыбинске в мае 2025 г. выросло на 72%.