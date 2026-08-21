Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет в очном формате, президент сам обозначит тему.
Другие встречи в графике президента носят непубличный характер. «Что касается завтрашнего дня, тоже ряд рабочих мероприятий планируется, мы будем вас завтра о них информировать», – отметил Песков.
14 августа Путин также провел оперативное совещание Совбеза, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях.
Кроме того, Путин проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота.