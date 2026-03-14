Fars: в Иране задержали 13 человек с устройствами Starlink
В иранской провинции Кум задержали 13 человек с тремя спутниками Starlink, пишет агентство Fars.
«13 подозреваемых в антигосударственной деятельности были задержаны вместе с тремя спутниковыми устройствами Starlink для прохождения судебных и охранных процедур», – пишет агентство.
28 февраля в Иране ввели режим практически полного отключения интернета. Приемники Starlink запрещены в Иране, однако многие из них были переправлены контрабандой через границы страны. По данным на январь, в исламской республике может быть доступно более 50 000 устройств.
В январе, когда в Иране проходили массовые протесты и отключали интернет, компания SpaceX бизнесмена Илона Маска сделала спутниковый сервис Starlink бесплатным.