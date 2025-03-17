Кремль подтвердил планы Путина и Трампа переговорить 18 марта

Кремль подтвердил планы Путина и Трампа переговорить 18 мартаРанее эту дату озвучил американский лидер
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести разговор 18 марта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее 17 марта Трамп заявил журналистам, что намерен созвониться с Путиным 18 марта, писало агентство Reuters.
«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – подтвердил Песков.
Представитель Кремля не раскрыл повестку предстоящих переговоров.
«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному», – сказал пресс-секретарь.
Как рассказал Трамп представителям прессы на борту президентского самолета, существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине, и во вторник, 18 марта, с Путиным планируется обсудить вопрос территорий и атомных электростанций.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
Путин 13 марта заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.