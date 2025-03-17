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Кремль подтвердил планы Путина и Трампа переговорить 18 марта

Ранее эту дату озвучил американский лидер
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести разговор 18 марта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее 17 марта Трамп заявил журналистам, что намерен созвониться с Путиным 18 марта, писало агентство Reuters.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – подтвердил Песков.

Представитель Кремля не раскрыл повестку предстоящих переговоров.

«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному», – сказал пресс-секретарь.

Как рассказал Трамп представителям прессы на борту президентского самолета, существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине, и во вторник, 18 марта, с Путиным планируется обсудить вопрос территорий и атомных электростанций.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

Путин 13 марта заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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