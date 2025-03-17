Reuters: Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным 18 марта

16 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Трамп рассчитывает на завершение конфликта в течение нескольких недель. Уиткофф также говорил, что урегулирования хотят как в Москве, так и в Киеве. Спецпосланник Трампа встречался с Путиным в Москве 13 марта, их беседа продолжалась около четырех часов и, по его словам, прошла позитивно.