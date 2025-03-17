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Reuters: Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным 18 марта

Американский президент назвал хорошими шансы на прекращение украинского конфликта
Ведомости

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта, пишет Reuters.

«Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа», – сказал Трамп представителям прессы на борту президентского самолета.

Американский лидер считает, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине. Он также уточнил, что обсудит с Путиным территориальный вопрос.

«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. <...> Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже многое обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», – заявил Трамп.

16 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Трамп рассчитывает на завершение конфликта в течение нескольких недель. Уиткофф также говорил, что урегулирования хотят как в Москве, так и в Киеве. Спецпосланник Трампа встречался с Путиным в Москве 13 марта, их беседа продолжалась около четырех часов и, по его словам, прошла позитивно.

11 марта, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, было объявлено, что Киев согласился на 30-дневное перемирие. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с президентом США Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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