Reuters: Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным 18 марта

Reuters: Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным 18 мартаАмериканский президент назвал хорошими шансы на прекращение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта, пишет Reuters.
«Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа», – сказал Трамп представителям прессы на борту президентского самолета.
Американский лидер считает, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине. Он также уточнил, что обсудит с Путиным территориальный вопрос.
«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. <...> Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже многое обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», – заявил Трамп.
16 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Трамп рассчитывает на завершение конфликта в течение нескольких недель. Уиткофф также говорил, что урегулирования хотят как в Москве, так и в Киеве. Спецпосланник Трампа встречался с Путиным в Москве 13 марта, их беседа продолжалась около четырех часов и, по его словам, прошла позитивно.
11 марта, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, было объявлено, что Киев согласился на 30-дневное перемирие. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с президентом США Трампом.