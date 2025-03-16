Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 13 марта, что Россия и США готовятся к встрече президентов, она будет организована при необходимости. В тот же день в Москве состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа. По словам Ушакова, Путин и Уиткофф планируют обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.