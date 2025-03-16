Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе

Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделеКак рассказал Уиткофф, США рассчитывают на скорое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.
«Ожидаю, что будет звонок между президентами на следующей неделе», – сказал он.
Уиткофф сообщил, что Трамп рассчитывает на завершение конфликта в течение нескольких недель. По словам спецпосланника, урегулирования хотят как в Москве, так и в Киеве. Сам Уиткофф уже провел очную встречу с Путиным в Москве 13 марта. Она продлилась около четырех часов и прошла позитивно, сообщил он.
Ранее предполагалось, что диалог состоится на неделе с 10 по 16 марта. Трамп выступил с таким заявлением после того, как 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с президентом США Трампом.
Путин провел первый за несколько лет телефонный разговор с Трампом 12 февраля. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу в Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились начать подготовку встречи Путина и Трампа.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 13 марта, что Россия и США готовятся к встрече президентов, она будет организована при необходимости. В тот же день в Москве состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа. По словам Ушакова, Путин и Уиткофф планируют обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.