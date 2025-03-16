Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе

Как рассказал Уиткофф, США рассчитывают на скорое завершение конфликта на Украине
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

«Ожидаю, что будет звонок между президентами на следующей неделе», – сказал он.

Уиткофф сообщил, что Трамп рассчитывает на завершение конфликта в течение нескольких недель. По словам спецпосланника, урегулирования хотят как в Москве, так и в Киеве. Сам Уиткофф уже провел очную встречу с Путиным в Москве 13 марта. Она продлилась около четырех часов и прошла позитивно, сообщил он.

Ранее предполагалось, что диалог состоится на неделе с 10 по 16 марта. Трамп выступил с таким заявлением после того, как 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с президентом США Трампом.

Путин провел первый за несколько лет телефонный разговор с Трампом 12 февраля. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу в Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились начать подготовку встречи Путина и Трампа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 13 марта, что Россия и США готовятся к встрече президентов, она будет организована при необходимости. В тот же день в Москве состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа. По словам Ушакова, Путин и Уиткофф планируют обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных