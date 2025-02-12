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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Он длился почти полтора часа, сообщили в Кремле
Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Только что состоялся телефонный разговор президента Путина и президента США Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный разговор. Он длился почти полтора часа», – сказал Песков.

В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости «устранения первопричин конфликта» и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования», – добавил Песков.

Лидеры в ходе телефонного разговора также обсудили обмен заключенными, двусторонние отношения в сфере экономики, вопросы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу.

По словам Пескова, Путин поддержал слова Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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