Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин и Трамп провели телефонный разговорОн длился почти полтора часа, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Только что состоялся телефонный разговор президента Путина и президента США Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный разговор. Он длился почти полтора часа», – сказал Песков.
В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости «устранения первопричин конфликта» и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования», – добавил Песков.
Лидеры в ходе телефонного разговора также обсудили обмен заключенными, двусторонние отношения в сфере экономики, вопросы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу.
По словам Пескова, Путин поддержал слова Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе.