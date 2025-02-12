Путин и Трамп провели телефонный разговор

В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости «устранения первопричин конфликта» и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.