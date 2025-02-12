Что происходит с планом Трампа по урегулированию украинского конфликта

Что происходит с планом Трампа по урегулированию украинского конфликтаВечером 11 февраля Белый дом сообщил об освобождении экс-сотрудника посольства США в России Фогеля
Команда президента США Дональда Трампа в очередной раз отсрочила обнародование пунктов американского плана урегулирования конфликта на Украине. Утверждается, что Трамп получит его в окончательном виде в течение нескольких недель – после консультаций с европейскими союзниками
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог только лишь собирается презентовать ему план урегулирования конфликта в ближайшие недели, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. За несколько часов до этого британская газета The Daily Telegraph сообщила о якобы решении Келлога приостановить разработку инициативы до консультаций с европейскими союзниками по НАТО.
В интервью телеканалу Fox News уже сам Трамп заявил, что Украина, «по сути», согласилась предоставить США доступ к своим редкоземам. «Я сказал, что хочу их на сумму где-то $500 млрд, и они, по сути, согласились», – сказал он. Это требование Трамп связал с «защитой» средств, потраченных на нужды Украины. Хотя до того в интервью газете The New York Post он говорил о намерении получить редкоземов на $500 млн (впрочем, там не было его прямой речи. – «Ведомости»). Кроме того, президент США пояснял, что рассматривает возможность продолжения военной поддержки Украины именно в обмен на редкоземельные металлы. И согласно источникам Bloomberg, министр финансов Скотт Бессент может посетить Украину для обсуждения данной сделки уже на нынешней неделе.
На фоне этих сообщений 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил журналистам «РИА Новости» об интенсификации контактов США и России «по линии разных ведомств». При этом 11 февраля здание МИДа на Смоленской площади посещала посол США в России Линн Трейси. Представитель российского ведомства Мария Захарова позже заявила, что замглавы МИДа Сергей Рябков обсуждал с ней деятельность российских загранучреждений.
А вечером Россия освободила бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Над сделкой работал специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщил американский Белый дом. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Уиткофф по указанию американского президента Дональда Трампа вывез Фогеля из России.
Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал. В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
В 2024 г. Уиткофф принимал активное участие в заключении сделки Израиля с палестинским радикальным движением «Хамас».
Новость о намерении Келлога показать Трампу план «в течение нескольких недель» появилась после череды изменений в условном расписании его презентации широкой публике. Изначально ожидалось, что элементы будущих договоренностей будут продемонстрированы на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля, но потом это опровергалось. Кроме Келлога американскую сторону там представят вице-президент США Джеймс Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Там будет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил The Guardian, что рассчитывает на «размен территориями» при урегулировании конфликта.
Очертания «плана Келлога»
Первые очертания «плана Келлога» опубликованы в апреле 2024 г. на сайте протрамповского экспертно-аналитического центра America First Policy Institute. Тогда Келлог и его соавтор Фред Флитц предложили отсрочить вступление Украины в НАТО в обмен на соглашение, предусматривающее для нее гарантии безопасности. Авторы допускали полный пересмотр санкционного режима в отношении России после подписания договоренностей, которые одобрил бы Киев. Если же Москва не согласится, Келлог и Флитц предлагали обложить ее пошлинами с продаж российских энергоресурсов, направляя их на восстановление Украины. При этом в «плане» говорилось, что Украина должна отказаться от планов военной борьбы за территории.
Журналисты The Telegraph предполагают, что на конференции состоится обсуждение американского плана с другими членами НАТО. Эти переговоры могут затронуть вопрос постепенного перекладывания груза поддержки Украины с Вашингтона на Брюссель. Агентство Reuters сообщило, что в администрации Трампа рассматривают возможность покупки европейцами американского оружия для Украины.
Еще 9 февраля советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц говорил в интервью NBC News о том, что в случае прекращения конфликта ответственность за требуемые Украиной для себя гарантии безопасности должны дать европейские союзники США.
Трамп и его команда столкнулись с объективной реальностью, не соответствующей «черновикам» 2024 г., говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Конструкция Келлога подразумевала перемирие, выборы на Украине и продолжение переговоров. Это почти нереализуемо, так как Россия не готова к заморозке конфликта, а Зеленский не хочет проведения выборов, так как это означает его политическую смерть», – уверен эксперт.
Американист подчеркнул, что Трамп будет использовать рычаги давления на Россию, чтобы склонить к переговорам на его условиях. Если его план не будет иметь успеха, он попытается как можно быстрее навязать груз поддержки Киева европейцам, считает Суслов. «Трамп прощупывает почву. Отсюда и противоречивые, казалось бы, шаги: давление на Украину по территориальным вопросам и проведения выборов, на Россию – в части обещаний поставлять оружие Киеву», – говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков..