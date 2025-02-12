Что происходит с планом Трампа по урегулированию украинского конфликта

В интервью телеканалу Fox News уже сам Трамп заявил, что Украина, «по сути», согласилась предоставить США доступ к своим редкоземам. «Я сказал, что хочу их на сумму где-то $500 млрд, и они, по сути, согласились», – сказал он. Это требование Трамп связал с «защитой» средств, потраченных на нужды Украины. Хотя до того в интервью газете The New York Post он говорил о намерении получить редкоземов на $500 млн (впрочем, там не было его прямой речи. – «Ведомости»). Кроме того, президент США пояснял, что рассматривает возможность продолжения военной поддержки Украины именно в обмен на редкоземельные металлы. И согласно источникам Bloomberg, министр финансов Скотт Бессент может посетить Украину для обсуждения данной сделки уже на нынешней неделе.