Заявления Трампа после разговора с Путиным. Главное

Заявления Трампа после разговора с Путиным. ГлавноеПрезидент США рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии
После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии. Трамп также высказался против членства Украины в НАТО.
12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе, об организации личной встречи», – добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
После разговора Трамп сообщил в своей сети Truth Social, что лидеры двух стран договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты».
О чем еще заявил Трамп после беседы с Путиным – в материале «Ведомостей».
О разговоре с Путиным
Трамп поделился с журналистами, что разговор с Путиным был «отличным» и довольно долгим .
«Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть», – сказал он, добавив, что хоть и не знает мыслей российского лидера, может с уверенностью сказать, что тот хочет закончить конфликт на Украине, и «это хорошо».
Трамп подчеркнул, что США будут работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее.
О продолжении контактов с президентом РФ
«Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, и в конечном итоге, мы ожидаем встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда», – сказал Трамп.
Он также допустил, что первая встреча скорее всего состоится в Саудовской Аравии.
«Мы считаем, что Саудовская Аравия станет хорошим местом для первой встречи. Вероятно, сначала состоится первая встреча, а затем посмотрим, что можно сделать для второй», – пояснил президент США.
Трамп добавил, что дата и место первой совместной встречи еще не определены, но она может состоятся в ближайшее время.
Визиты на Украину
Трамп заявил, что не давал никаких обязательств поехать на Украину, но «подумал бы» об этом.
Трамп подчеркнул, что глава американского минфина Скотт Бессент сейчас находится на Украине с целью подписать документ, гарантирующий возвращение средств, вложенных в поддержку страны.
«Он туда едет, чтобы подписать документ, который гарантирует, что мы в какой-то форме вернем эти деньги. Потому что мы вкладываем намного больше средств, чем Европа, а Европа находится в большей опасности, чем мы», – сказал он.
Бессент в среду встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский сообщил, что на встрече ему был передан подготовленный США проект соглашения о полезных ископаемых. Он уточнил, что речь идет только о ресурсах, которые находятся на территории, подконтрольной Украине. Киев будет принимать какие-либо решения после ознакомления с документом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что Бессент подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины. По его словам, в ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Шмыгаль поднял вопрос необходимости ужесточения санкций против России, в частности против «Росатома». Премьер-министр призвал к отключению всех российских банков от системы SWIFT, борьбе с «теневым флотом» и конфискации замороженных на Западе российских активов для их дальнейшей передачи Украине.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Киевом об обмене американской помощи на редкоземельные металлы Украины. Сделку, как ожидается, лидеры двух стран обсудят на этой неделе.
Усилия по разрешению украинского конфликта
В ходе общения с прессой Трамп отказался раскрывать свой план по урегулированию конфликта на Украине, но заявил, что США «добились значительного прогресса». На вопрос журналистов, может ли Зеленский быть исключен из переговорного процесса, Трамп ответил: «Нет, я так не думаю».
Трамп также назвал «интересным» вопрос о том, будет ли Украина равноправным участником мирного процесса.
«Я думаю, что они должны добиться мира. Их народ гибнет, и им нужно добиться мира», – сказал он, добавив, что прекращение огня может быть достигнуто в ближайшем будущем.
На вопрос, поддержит ли Вашингтон уступку Украиной своих территорий, Трамп заявил, что Зеленский «сделает то, что должен сделать». Он также добавил, что рейтинги украинского президента «мягко говоря, не очень хорошие».
«В какой-то момент придется провести выборы», – добавил американский президент.
Кроме того, Трамп заявил, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 г.
«Пит [Хегсет, министр обороны США] сегодня сказал, что это маловероятно, верно? Это действительно кажется маловероятным. <…> Я не высказываю свое мнение, но много читал об этом, и многие считают, что это маловероятно. Однако часть территорий вернется, я думаю, часть все же вернется», – сказал Трамп.
Членство Украины в НАТО
Отвечает на вопрос о перспективах членства Украины в НАТО, Трамп завил, что считает это «непрактичным». Он отметил, что Хегсет придерживается схожей точки зрения.
«Еще до президента Путина говорили, что это невозможно. На протяжении многих лет говорилось, что Украина не может вступить в НАТО, и меня это устраивает», – сказал Трамп.
Путин в июне 2024 г. сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий, а также Севастополя и Крыма в состав России и отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования о демилитаризации и денацификации страны.
В странах НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс. НАТО сосредоточено на увеличении поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах». 18 декабря 2024 г. специальный помощник предыдущего президента США Джо Байдена, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер признал, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО при администрации Байдена, этот вопрос будет решаться в кабинет Трампа. Сам же Трамп скептически относился к идее о вступлении Украины в военный альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря 2024 г. заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО контрастирует с российским тезисом о неделимости безопасности. Он пояснил, что безопасность одной из стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой – это непреложное правило международных отношений.