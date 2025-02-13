Заявления Трампа после разговора с Путиным. Главное

«Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть», – сказал он, добавив, что хоть и не знает мыслей российского лидера, может с уверенностью сказать, что тот хочет закончить конфликт на Украине, и «это хорошо».