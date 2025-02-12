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Белый дом не знает о возможных предварительных условиях встречи Трампа и Путина

Ведомости

В США не в курсе, существуют ли предварительные условия для личной встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Мне об этом неизвестно, но это не значит, что они не существуют. Но я только что разговаривала с президентом (Трампом) и нашей командой по национальной безопасности и мне не сообщили о каких-либо условиях, – сказал Левитт во время пресс-брифинга. – Но если они есть, я с радостью предоставлю президенту рассказать о них самому. Он позиционирует себя как мастер-переговорщик и сейчас запускает эти переговоры, заявляя, что они начинаются немедленно.»

На вопрос, стоит ли ожидать, что Трамп будет лично вести переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Левитт сказала: «У меня нет для вас информации по этому вопросу сегодня.»

Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г.

Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования». «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил Песков.

После разговора Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что они договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты в наши страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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