Белый дом не знает о возможных предварительных условиях встречи Трампа и Путина

«Мне об этом неизвестно, но это не значит, что они не существуют. Но я только что разговаривала с президентом (Трампом) и нашей командой по национальной безопасности и мне не сообщили о каких-либо условиях, – сказал Левитт во время пресс-брифинга. – Но если они есть, я с радостью предоставлю президенту рассказать о них самому. Он позиционирует себя как мастер-переговорщик и сейчас запускает эти переговоры, заявляя, что они начинаются немедленно.»