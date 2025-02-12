Белый дом не знает о возможных предварительных условиях встречи Трампа и Путина
В США не в курсе, существуют ли предварительные условия для личной встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Мне об этом неизвестно, но это не значит, что они не существуют. Но я только что разговаривала с президентом (Трампом) и нашей командой по национальной безопасности и мне не сообщили о каких-либо условиях, – сказал Левитт во время пресс-брифинга. – Но если они есть, я с радостью предоставлю президенту рассказать о них самому. Он позиционирует себя как мастер-переговорщик и сейчас запускает эти переговоры, заявляя, что они начинаются немедленно.»
На вопрос, стоит ли ожидать, что Трамп будет лично вести переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Левитт сказала: «У меня нет для вас информации по этому вопросу сегодня.»
Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г.
Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования». «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил Песков.
После разговора Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что они договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты в наши страны».