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Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в Truth Social.

«Он [Зеленский], как и президент Путин, хочет мира», – подчеркнул Трамп.

Он рассказал, что обсудил с Зеленским предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Делегацию США на ней возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

О разговоре также рассказал и президент Украины в своем Telegram-канале. «Продолжительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности о дронах и других современных технологиях», – написал Зеленский.

Он отметил, что в ходе разговора с Трампом они также обсудили его недавний разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которого обсуждалась подготовка соглашения о безопасности и экономическом сотрудничестве. Также Зеленский и Трамп договорились о дальнейших встречах и контактах.

Отдельно Зеленский написал, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул представитель Кремля.

В этот же день Зеленский встретился с Бессентом. Президент Украины сообщил, что на встрече был передан подготовленный США проект соглашения о полезных ископаемых. Он уточнил, что речь идет только о ресурсах, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Киев будет принимать решение, ознакомившись с документом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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