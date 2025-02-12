Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

В этот же день Зеленский встретился с Бессентом. Президент Украины сообщил, что на встрече был передан подготовленный США проект соглашения о полезных ископаемых. Он уточнил, что речь идет только о ресурсах, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Киев будет принимать решение, ознакомившись с документом.