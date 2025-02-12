Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в Truth Social.
«Он [Зеленский], как и президент Путин, хочет мира», – подчеркнул Трамп.
Он рассказал, что обсудил с Зеленским предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Делегацию США на ней возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
О разговоре также рассказал и президент Украины в своем Telegram-канале. «Продолжительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности о дронах и других современных технологиях», – написал Зеленский.
Он отметил, что в ходе разговора с Трампом они также обсудили его недавний разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которого обсуждалась подготовка соглашения о безопасности и экономическом сотрудничестве. Также Зеленский и Трамп договорились о дальнейших встречах и контактах.
Отдельно Зеленский написал, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул представитель Кремля.
В этот же день Зеленский встретился с Бессентом. Президент Украины сообщил, что на встрече был передан подготовленный США проект соглашения о полезных ископаемых. Он уточнил, что речь идет только о ресурсах, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Киев будет принимать решение, ознакомившись с документом.