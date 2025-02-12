В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствуют прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В организации также рады любым усилиям по урегулированию конфликта на Украине, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию», – сказал Хак (цитата по «РИА Новости»), добавив, что в процессе должны участвовать российская и украинская стороны. ООН готова принимать участие в разработке мирного соглашения, добавил он.
Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор. Об этом журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Разговор продлился полтора часа. Со своей стороны Трамп также сообщил, что провел разговор с Путиным.
Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул представитель Кремля.