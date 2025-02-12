В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа

«Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию», – сказал Хак (цитата по «РИА Новости»), добавив, что в процессе должны участвовать российская и украинская стороны. ООН готова принимать участие в разработке мирного соглашения, добавил он.