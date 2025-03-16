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Ушаков: встреча Путина и Трампа будет организована при необходимости

Ведомости

Россия и США готовятся к встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, она будет организована при необходимости. Об этом сообщил помощники российского главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Эта тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях. Эту встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро», – сказал он.

Подготовка к очной встрече Путина и Трампа началась в феврале. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор лидеров России и США, а также несколько встреч российской и американской делегаций.

13 марта в Москве состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам помощника президента Ушакова, Путин и Уиткофф планировали обсуждать не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.

Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что понимание необходимости диалога президентов есть «с двух сторон». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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