Ушаков: встреча Путина и Трампа будет организована при необходимости
Россия и США готовятся к встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, она будет организована при необходимости. Об этом сообщил помощники российского главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Эта тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях. Эту встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро», – сказал он.
Подготовка к очной встрече Путина и Трампа началась в феврале. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор лидеров России и США, а также несколько встреч российской и американской делегаций.
13 марта в Москве состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам помощника президента Ушакова, Путин и Уиткофф планировали обсуждать не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.
Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что понимание необходимости диалога президентов есть «с двух сторон».