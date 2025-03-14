Песков заявил о взаимном понимании необходимости прямого диалога Путина и Трампа
Понимание, что необходим диалог президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, есть «с двух сторон». Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, дата еще не назначена, но разговор такой нужен. Определяться со сроками можно будет после того, как спецпосланник президента США Стивен Уиткофф донесет полученную в Москве информацию до Трампа.
13 марта состоялась встреча Путина и Уиткоффа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф планировали обсуждать не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.
Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. Он подчеркнул, что Россия поддерживает идею перемирия, но остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.