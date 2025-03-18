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Кремль: для урегулирования конфликта нужна остановка военной помощи Украине

Ведомости

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Итоговый текст переговоров Путина и Трампа опубликован на сайте Кремля.

Во время переговоров Путин также поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.

В рамках инициативы американской стороны о 30-дневном перемирии с Украиной российская сторона обозначила несколько важных моментов, касающихся обеспечения эффективного контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта. Также было подчеркнуто, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на территории Украины и провести перевооружение вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что телефонный разговор между Путиным и Трампом завершился. Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа с 18:00 мск. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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