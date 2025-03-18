Кремль: для урегулирования конфликта нужна остановка военной помощи Украине
В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Итоговый текст переговоров Путина и Трампа опубликован на сайте Кремля.
Во время переговоров Путин также поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.
В рамках инициативы американской стороны о 30-дневном перемирии с Украиной российская сторона обозначила несколько важных моментов, касающихся обеспечения эффективного контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта. Также было подчеркнуто, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на территории Украины и провести перевооружение вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее стало известно, что телефонный разговор между Путиным и Трампом завершился. Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа с 18:00 мск. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».