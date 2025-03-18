Кремль: для урегулирования конфликта нужна остановка военной помощи Украине

В рамках инициативы американской стороны о 30-дневном перемирии с Украиной российская сторона обозначила несколько важных моментов, касающихся обеспечения эффективного контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта. Также было подчеркнуто, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на территории Украины и провести перевооружение вооруженных сил Украины (ВСУ).