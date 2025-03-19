Уиткофф: Путин и Трамп подали пример объединения ради блага человечества

Уиткофф: Путин и Трамп подали пример объединения ради блага человечестваПроработка деталей прекращения огня на Украине начнется 23 марта
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является примером того, как два влиятельных лидера объединились во имя блага всего человечества, заявил посланник президента США Стив Уиткофф.
В интервью телеканалу Fox News, Уиткофф подчеркнул, что большую роль в достижении объявленных соглашений по урегулированию конфликта сыграли прежние отношения Трампа и Путина.
«Президент Путин <…> согласился с позицией президента [Трампа] по данному вопросу. Он поддержал этот подход. Он не хотел бы видеть, как на поле боя погибает еще больше людей. Это был пример того, как два великих лидера объединились ради блага человечества», – пояснил он.
Комментируя итоги телефонной беседы Трампа и Путина, Уиткофф заявил, что отношения между Россией и США развиваются в позитивном направлении.
«Я абсолютно уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе ради общего блага, – это огромный шаг вперед», – подчеркнул посланник президента США.
Достигнутые договоренности
Уиткофф отметил, что до недавнего времени стороны не могли достигнуть согласия по двум важным аспектам: прекращению огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также мораторию на боевые действия в Черном море.
«Сегодня мы смогли достичь этой договоренности, и, на мой взгляд, от этого шага до полноценного прекращения огня уже относительно недалеко», – сказал он.
Уиткофф заявил, что объявленная договоренность по прекращению огня распространяется на атаки не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.
«Это касается как энергетики, так и инфраструктуры в целом, – сказала он, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался на протяжении долгого времени. – Я считаю, что были достигнуты определенные прорывы. Я хотел бы отметить усилия президента Путина и все, что он сделал сегодня в этом разговоре, чтобы приблизить свою страну к заключению мирного соглашения».
В своем сообщении после окончания разговора Кремль сообщил, что Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду. Стороны также договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.
Уиткофф отметил, что эти вопросы обсуждались им во время его встреч с Путиным.
«Я считаю, что мы добились значительных результатов. Во время второй встречи мы действительно сузили круг вопросов, особенно с точки зрения России, – рассказал он. – Мы сразу начали обсуждать конкретные шаги по достижению прекращения огня, в том числе <…> о прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон».
Во-вторых, добавил спецпосланник, обсуждался вопрос прекращения огня в Черном море.
«Я думаю, что по обоим этим вопросам уже достигнута договоренность с российской стороной. Я, конечно, надеюсь, что украинская сторона также с этим согласится», – отметил он.
Проработка вопроса прекращения огня
Уиткофф сообщил, что встреча по проработке нюансов по прекращению огня на Украине пройдет уже в это в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.
«Нам еще предстоит доработать некоторые детали, но этот процесс начнется в воскресенье в Джидде, и затем перейдет к полному прекращению огня, – сказал он. – Сегодня у нас был очень конструктивный разговор о шагах, необходимых для достижения этого результата. В целом, итоги можно назвать действительно позитивными».
Уиткофф объявил, что американская делегация в Саудовскую Аравию будет представлена советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и государственным секретарем Марко Рубио.
Разговор между Путиным и Трампом стал вторым с тех пор, как Трамп стал президентом. Лидеры условились продолжать усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, для чего будут созданы экспертные группы.
Стороны, согласно пресс-релизу Кремля, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Трамп также поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между КХЛ и НХЛ.
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с «прекращения огня в энергетическом и инфраструктурном секторах, а также с технических переговоров о реализации морского перемирия в Черном море». Лидеры также «обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов». Они согласились, что «улучшенные двусторонние отношения между США и Россией могут привести к значительным выгодам, включая крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».