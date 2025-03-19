Уиткофф: Путин и Трамп подали пример объединения ради блага человечества

«Это касается как энергетики, так и инфраструктуры в целом, – сказала он, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался на протяжении долгого времени. – Я считаю, что были достигнуты определенные прорывы. Я хотел бы отметить усилия президента Путина и все, что он сделал сегодня в этом разговоре, чтобы приблизить свою страну к заключению мирного соглашения».