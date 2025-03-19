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Мирный план Трампа

Европа продлит санкции против России и продолжит милитаризацию при любом исходе мирных переговоров
Камран Гасанов , доктор политологии Университета Зальцбурга

Возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет стало неожиданностью для ключевых стран Евросоюза и Великобритании. Ведь многие из них ставили на победу кандидата от демократов Камалы Харрис.

Европейские лидеры скрепя сердце приняли реальность. Все они поздравили Трампа с победой. Но в то же время они отдают себе отчет в угрозах, исходящих в следующие четыре года от лидера НАТО. Во-первых, планы Трампа повысить тарифы на европейские товары, чтобы снизить дефицит торгового баланса между США и Европой. Европейский фондовый рынок отреагировал падением на инаугурацию Трампа, а немецкие автоконцерны уже бьют в набат. Торговая война с США усложнит задачу реабилитации кризисной экономики ЕС.

Во-вторых, Трамп поддерживает консервативные силы в Старом свете в лице правых партий. Свою решимость в этом направлении Белый дом обозначил, когда Илон Маск открыто вмешивался в выборы в бундестаг и выступил на съезде «Альтернативы для Германии». Мейнстримные силы в Европе опасаются, что получившие «ветер в спину» правые могут усилить свои позиции и превратиться из меньшинства в большинство, что вполне возможно ввиду экономических трудностей и миграционного кризиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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