Мирный план Трампа

Мирный план ТрампаЕвропа продлит санкции против России и продолжит милитаризацию при любом исходе мирных переговоров
Возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет стало неожиданностью для ключевых стран Евросоюза и Великобритании. Ведь многие из них ставили на победу кандидата от демократов Камалы Харрис.
Европейские лидеры скрепя сердце приняли реальность. Все они поздравили Трампа с победой. Но в то же время они отдают себе отчет в угрозах, исходящих в следующие четыре года от лидера НАТО. Во-первых, планы Трампа повысить тарифы на европейские товары, чтобы снизить дефицит торгового баланса между США и Европой. Европейский фондовый рынок отреагировал падением на инаугурацию Трампа, а немецкие автоконцерны уже бьют в набат. Торговая война с США усложнит задачу реабилитации кризисной экономики ЕС.
Во-вторых, Трамп поддерживает консервативные силы в Старом свете в лице правых партий. Свою решимость в этом направлении Белый дом обозначил, когда Илон Маск открыто вмешивался в выборы в бундестаг и выступил на съезде «Альтернативы для Германии». Мейнстримные силы в Европе опасаются, что получившие «ветер в спину» правые могут усилить свои позиции и превратиться из меньшинства в большинство, что вполне возможно ввиду экономических трудностей и миграционного кризиса.