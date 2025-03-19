Мирный план Трампа

Европейские лидеры скрепя сердце приняли реальность. Все они поздравили Трампа с победой. Но в то же время они отдают себе отчет в угрозах, исходящих в следующие четыре года от лидера НАТО. Во-первых, планы Трампа повысить тарифы на европейские товары, чтобы снизить дефицит торгового баланса между США и Европой. Европейский фондовый рынок отреагировал падением на инаугурацию Трампа, а немецкие автоконцерны уже бьют в набат. Торговая война с США усложнит задачу реабилитации кризисной экономики ЕС.