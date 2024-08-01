Россия совершила крупнейший обмен заключенными со странами Запада

Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Предприниматель вернулся в Россию 8 декабря 2022 г. после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бизнесмена арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.