Россия совершила крупнейший обмен заключенными со странами Запада

Россия совершила крупнейший обмен заключенными со странами ЗападаБыли освобождены более 16 человек, а на Родину вернулось 10 осужденных за рубежом, пишут СМИ
Большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией прошел в Анкаре 1 августа, следует из сообщений зарубежных СМИ. О том, что операция состоялось в аэропорту турецкой столицы первым сообщило агентство Ihlas Haber Ajans, уточнив, что это произошло при координации Службы турецкой разведки (MIT). Сведения о том, сколько именно человек были переданы западным странам и сколько осужденных за рубежом россиян вернулись на Родину, пока неокончательны. По данным турецкого канала NTV десять освобожденных в рамках обмена направляются в Россию, 13 – в Германию и трое – в США.
Списки официально не опубликованы, а появлялись в СМИ (в первую очередь иностранных) в виде утечек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в течение нескольких дней, пока обсуждался обмен, подчеркивал, что Кремль не будет комментировать этот вопрос, а днем 1 августа не дал комментарий на этот счет «Ведомостям». «Ведомости» также направили запрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой об обстоятельствах и процессе обмена.
Судя по публичной информации, это крупнейший обмен за многие годы. Первые сообщения о близости момента возможного обмена появились за два дня до него – 29 июля. Тогда в группах поддержки заключенных в России впервые появилась информация о неизвестном местонахождении нескольких осужденных в России оппозиционных активистов.
Из колоний исчезли осужденные: художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. В свою очередь, из Федерального бюро тюрем США тогда же пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.
По российским законам сообщать о передвижении заключенных нельзя. Они сами могут сообщить о своем перемещении после прибытия на новое место. 30 июля правозащитник, член Совета по правам человека Ева Меркачева написала, что ей неизвестно об исчезновении нескольких известных осужденных. «Может ли это быть групповой обмен? Все может быть. В истории современной России такого еще не было, но в советской – да», – отметила она.
«Президент РФ Дмитрий Медведев в 2010 г. подписал указы о помиловании 20 человек, в том числе [осужденного за госизмену ученого Игоря] Сутягина. Он стал участником обмена на десятерых россиян, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России», – сказала она «Интерфаксу». По словам Меркачевой, тогда сами иностранцы предложили его обменять. Сейчас ей неизвестно, чтобы кто-то просил о помиловании.
Вслед за этим словенский телеканал N1 сообщил, что приговоренный к расстрелу и помилованный в тот же день президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданин ФРГ Рико Кригер будет также обменян в рамках общей операции. Кригера признали виновным в работе на СБУ, попытке присоединиться к подразделению воюющих на стороне Украины белорусов и диверсии на белорусской железной дороге.
В материале канала допускался обмен Кригера на отбывающего пожизненный срок в Германии Вадима Красикова. К такому наказанию немецкий суд приговорил экс-спецназовца ФСБ за убийство проживавшего в ФРГ гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 г. Хангошвили как полевой командир участвовал в нападениях на российских военнослужащих на стороне чеченских формирований во время Второй чеченской войны, а также в нападении на Ингушетию в 2004 г.
31 июля в 12:30 по словенскому времени (13:30 мск) телеканал N1 без указания источников сообщил, что крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться уже «в ближайшие часы». Телеканал также отметил, что арестованная в декабре 2022 г. в Словении по обвинению в шпионаже в пользу Службы внешней разведки (СВР) России семейная пара с аргентинскими паспортами станет частью обменной операции. Днем супругов Марию Розу Майер Муньос и Людвига Гиша освободили из-под стражи в суде Любляны.
Поздно вечером 31 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что Вашингтон продолжает работать над новым обменом. По словам Кирби, американский президент Джо Байден лично уделяет этому внимание.
Днем 1 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в рамках обмена Россия передала США журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского пехотинца Пола Уилана. После этого они покинули пределы России. Bloomberg также сообщил об подготовке обмена общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), приговоренного к 25 годам по статьям за фейки о ВС РФ осуществлении деятельности нежелательной организации и государственной измене. Кара-Мурза имеет подданство Великобритании, России и грин-карту (ВНЖ) США.
В обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурируют 24 человека, из которых восемь россиян, включая Красикова, вернутся на родину, сообщила в 15:45 мск четверга американская телекомпания CBS. По ее данным, с американской стороны в обмене принимали участие Белый дом, ЦРУ и госдепартамент.
В материале CBS уже на тот момент упоминались Гершкович, Уилан, Кара-Мурза, Красиков, приговоренная к 6,5 годам по статье о «фейках» о ВС РФ журналистка поволжского подразделения «Радио свобода» (признана в России нежелательной в России) Алсу Курмашева (имеет двойное гражданство – российское и американское). Позже CBS удалила информацию об участии в обмене осужденного в ФРГ Красикова.
CNN со ссылкой на источники около 16:00 мск сообщила, что обмен происходит «прямо сейчас».
Правовые и политические рамки обмена
Обмен заключенными в международном праве в первую очередь регламентируется Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными от 1929 и 1949 гг. Обычно обмен происходит на территории третьей страны, которая занимает нейтральную позицию. В то же время открытых боевых действий между Россией и Белоруссией с одной стороны и США с Германией с другой не ведется, поэтому эти правовые рамки не вполне подходят, пояснил «Ведомостям» кандидат юридических наук, адвокат в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Александр Суржин.
По его словам, в данном случае обмена как правовые рамки подходят скорее положения Страсбургской конвенции Совета Европы о передаче осужденных от 1983 г., участниками которой, что немаловажно, являются также США и Канада. Именно она регулирует передачу тех, в отношении кого есть решение первой инстанции.
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута
Предприниматель вернулся в Россию 8 декабря 2022 г. после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бизнесмена арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.
С тем, что Страсбургская конвенция является рабочим механизмом, согласен и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Но, по его словам, ключевым является наличие принципов взаимности, а также таких важных условий, как согласие осужденного лица, наличие приговора, вступившего в законную силу, и соответствие наказания законам принимающего государства. «Но все это касается преимущественно передачи осужденных лиц для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, или в другом государстве». – говорит Добрынин.
Кроме того, здесь возможно действие также Парижской конвенции Совета Европы по экстрадиции от 1957 г., добавляет Суржин. «С другой стороны, Россия, выйдя из Совета Европы, вышла и из соответствующих конвенций. А в целом в таких обменах каждый случай индивидуален и нюансы сначала обговариваются непублично с участием спецслужб, к чему уже подводятся правовые обоснования», – говорит юрист.
Термин «обмен» скорее является политическим, чем юридическим, согласен Добрынин, хотя необходимые процессуальные и законодательные механизмы у государств для этого есть. Любой «обмен» на нынешнем историческом этапе – это своеобразный политико-правовой гибрид, направленный на достижение политических целей государств, участвующих в нем. Но он несет при этом несомненное благо для всех людей, являющихся субъектами этого процесса. Иногда это благо называется жизнью», – подчеркнул Добрынин.
Обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко
Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и вывезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела. В апреле 2022 г. Ярошенко обменяли на отбывавшего наказание в России американского гражданина Тревора Рида. В МИД РФ назвали приговор американского суда незаконным, добавив, что весь срок отбывания наказания Ярошенко подвергался дискриминации и унижениям, включая отказ от оказания медпомощи.
Кроме упомянутой Страсбургской и других европейских конвенций в России порядок освобождения регулируется Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и положениями, касающиеся правовой помощи и международного сотрудничества в уголовных делах, включая передачу осужденных для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, говорит юрист. Также, по его словам, в законе «О противодействии терроризму» есть положения о сотрудничестве, экстрадиции и обмене осужденными.
Обмен осужденными между государствами не означает автоматического снятия или погашения судимости, продолжает юрист, поскольку ключевая заявленная цель – это передача осужденного лица для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, или в другом государстве по взаимному соглашению.
«Погашение или снятие судимости – это отдельная внутренняя процедура, регламентируемая различными государствами по-разному», – добавил Добрынин. После помилования помилованный уже не должен нигде отбывать наказание, поэтому обмен скорее разрешает вопрос о месте его дальнейшего проживания и, возможно, гражданства. «Помилование является актом милосердия и гуманизма, который либо освобождает от дальнейшего наказания, либо его смягчает», – резюмировал Добрынин.
Обмен Анны Чапман на Сергея Скрипаля
В 2010 г. Медведев, на тот момент занимавший пост президента России, помиловал Сергея Скрипаля. Вместе еще с несколькими осужденными за госизмену Скрипаля обменяли на группу задержанных в США российских агентов, в которую входила Анна Чапман. После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании и поселился в этой стране.
Юридической процедуры обмена не существует, обычно это означает помилование человека и передача его в обмен на другого помилованного, сказал «Ведомостям» адвокат Евгений Смирнов. «Все согласия и условия отговариваются в ходе переговоров, условно говоря, торга. При помиловании президент вправе полностью снять судимость», – сказал адвокат.
В текущих конфронтационных условиях это событие можно оценить как позитивное не только для непосредственно людей, но и для двусторонних отношений России и США, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. «Недооценивать этот вопрос нельзя. Россия и Запад наконец нашли точки контакта по такому болезненному вопросу, как обмен заключёнными. Это важный первый шаг к нормализации», – сказал Наумов.
Наумов подчеркнул, что путь от нынешнего обмена заключенными до прекращения боевых действий – долгий и сложный, и ждать быстрого прогресса в диалоге не следует.