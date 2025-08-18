Трамп: в Белом доме никогда не было так много европейских лидеров
В Белом доме никогда не было так много европейских лидеров одновременно, написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Огромная честь для Америки!» – добавил он.
18 августа в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне. В этот же день в 22:00 мск в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.
В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
На повестке дня обсуждение возможных гарантий безопасности, которых требует Украина, а также других аспектов урегулирования конфликта.