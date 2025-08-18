Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Основные заявления Трампа на встрече с европейскими лидерами и Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по большинству вопросов, включая безопасность и территориальные вопросы, и планирует продолжить процесс урегулирования украинского конфликта трехсторонней встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Ведомости» собрали главные заявления американского президента перед началом встречи с лидерами европейских государств и Зеленским в Белом доме.

  • Трамп отметил, что, по его мнению, Путин и Зеленский имеют шанс прийти к определенным соглашениям по урегулированию конфликта на Украине.

  • Президент США добавил, что на переговорах с Зеленским и лидерами ЕС планируется обсудить вариант «территориального обмена» с учетом существующей «линии соприкосновения».

  • Трамп заявил, что рассчитывает на достижение договоренностей по большинству вопросов по итогам встречи с Зеленским и лидерами ЕС. Он добавил, что, по его мнению, они смогут договориться сегодня почти по всем темам, включая, возможно, и вопросы безопасности.

  • Он также указал, что угроза агрессии против Украины после урегулирования конфликта раздута.

  • По словам Трампа, следующим шагом после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна быть трехсторонняя встреча с Путиным.

  • Трамп указал, что возможность достичь успеха в вопросе урегулирования конфликта на Украине станет ясна в течение «недели или двух».

  • Аляскинский саммит подтвердил, что конфликт можно решить, особенно учитывая согласие Путина на гарантии безопасности для Украины, что станет ключевым вопросом на переговорах, заключил Трамп.

18 августа в Вашингтон на переговоры с Трампом приехали генсек НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. Сперва Трамп провел непродолжительные переговоры с Зеленским, затем оба перешли к переговорам с европейскими лидерами. Цель переговоров заключается в том, чтобы выработать общую позицию по урегулированию украинского кризиса.

Читайте также:Трамп ожидает заключения мирного соглашения по Украине после встречи 18 августа
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных