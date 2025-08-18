Основные заявления Трампа на встрече с европейскими лидерами и Зеленским

Трамп отметил, что, по его мнению, Путин и Зеленский имеют шанс прийти к определенным соглашениям по урегулированию конфликта на Украине.

Президент США добавил, что на переговорах с Зеленским и лидерами ЕС планируется обсудить вариант «территориального обмена» с учетом существующей «линии соприкосновения».

Трамп заявил, что рассчитывает на достижение договоренностей по большинству вопросов по итогам встречи с Зеленским и лидерами ЕС. Он добавил, что, по его мнению, они смогут договориться сегодня почти по всем темам, включая, возможно, и вопросы безопасности.

Он также указал, что угроза агрессии против Украины после урегулирования конфликта раздута.

По словам Трампа, следующим шагом после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна быть трехсторонняя встреча с Путиным.

Трамп указал, что возможность достичь успеха в вопросе урегулирования конфликта на Украине станет ясна в течение «недели или двух».