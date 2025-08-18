Основные заявления Трампа на встрече с европейскими лидерами и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по большинству вопросов, включая безопасность и территориальные вопросы, и планирует продолжить процесс урегулирования украинского конфликта трехсторонней встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Ведомости» собрали главные заявления американского президента перед началом встречи с лидерами европейских государств и Зеленским в Белом доме.
Трамп отметил, что, по его мнению, Путин и Зеленский имеют шанс прийти к определенным соглашениям по урегулированию конфликта на Украине.
Президент США добавил, что на переговорах с Зеленским и лидерами ЕС планируется обсудить вариант «территориального обмена» с учетом существующей «линии соприкосновения».
Трамп заявил, что рассчитывает на достижение договоренностей по большинству вопросов по итогам встречи с Зеленским и лидерами ЕС. Он добавил, что, по его мнению, они смогут договориться сегодня почти по всем темам, включая, возможно, и вопросы безопасности.
Он также указал, что угроза агрессии против Украины после урегулирования конфликта раздута.
По словам Трампа, следующим шагом после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна быть трехсторонняя встреча с Путиным.
Трамп указал, что возможность достичь успеха в вопросе урегулирования конфликта на Украине станет ясна в течение «недели или двух».
Аляскинский саммит подтвердил, что конфликт можно решить, особенно учитывая согласие Путина на гарантии безопасности для Украины, что станет ключевым вопросом на переговорах, заключил Трамп.
18 августа в Вашингтон на переговоры с Трампом приехали генсек НАТО Марк Рютте, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. Сперва Трамп провел непродолжительные переговоры с Зеленским, затем оба перешли к переговорам с европейскими лидерами. Цель переговоров заключается в том, чтобы выработать общую позицию по урегулированию украинского кризиса.