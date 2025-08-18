Трамп ожидает заключения мирного соглашения по Украине после встречи 18 августа

15 августа на Аляске состоялась первая за шесть лет встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Главной темой обсуждения стало прекращение огня на Украине. Несмотря на то, что по ее итогам сделки достичь не удалось, в Вашингтоне положительно оценили переговоры.