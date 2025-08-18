Трамп ожидает заключения мирного соглашения по Украине после встречи 18 августа
Западные страны могут достичь соглашения по Украине по итогам встречи в Белом доме 18 августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе вступительного слова на переговорах с украинским и европейскими лидерами в Вашингтоне.
«Мы сегодня придем к соглашению практически по всем пунктам, включая вопросы безопасности. Думаю, что мирное соглашение может быть заключено после наших переговоров», – сказал он.
До этого Трамп говорил, что прекращение огня на Украине уже не требуется, а речь идет о достижении мирного соглашения. Американский лидер рассчитывает после встречи с западными союзниками организовать трехсторонние переговоры США, России и Украины.
15 августа на Аляске состоялась первая за шесть лет встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Главной темой обсуждения стало прекращение огня на Украине. Несмотря на то, что по ее итогам сделки достичь не удалось, в Вашингтоне положительно оценили переговоры.