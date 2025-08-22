Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины

По словам собеседников издания, Трамп уже некоторое время ведет публичные переговоры и не склонен оказывать давление на президента России Владимира Путина. Трамп уверен, что у него больше рычагов влияния на Киев и европейских союзников, которые зависят от США в поставках оружия и предоставлении разведданных.