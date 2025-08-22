Газета
Главная / Политика /

Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников обсудили будущую модель гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил советник Ермака Александр Бевз газете «Суспільне».

По его словам, стороны намерены завершить проработку модели до конца следующей недели. Сейчас над деталями работают две подгруппы – политико-юридическая и военная. Последняя сосредоточена на вопросах поставок оружия, финансировании сил обороны, обмене разведданными, а также организации учений и тренировочных миссий.

Политическая часть переговоров связана с адаптированной версией 5-й статьи договора НАТО о коллективной обороне.

Politico писало, что президент США Дональд Трамп убежден, что для окончания конфликта Украина будет вынуждена принять мирное соглашение преимущественно на условиях Москвы.

По словам собеседников издания, Трамп уже некоторое время ведет публичные переговоры и не склонен оказывать давление на президента России Владимира Путина. Трамп уверен, что у него больше рычагов влияния на Киев и европейских союзников, которые зависят от США в поставках оружия и предоставлении разведданных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа, которые он считает важными для урегулирования конфликта Киева и Москвы.

