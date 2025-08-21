NYT: страны ЕС могут направить на Украину войска без одобрения РФ

19 августа агентство Bloomberg писало, что уже 10 стран сообщили о том, что они готовы к отправке войск на Украину в рамках мирного соглашения. При этом издание Politico на следующий день отметило, что для Великобритании и Франции будет сложно реализовать этот план, в том числе с экономической точки зрения.