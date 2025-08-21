Газета
Главная / Политика /

NYT: страны ЕС могут направить на Украину войска без одобрения РФ

Ведомости

Западные военные могут быть направлены на Украину без согласия России после того, как в стране закончатся боевые действия, сообщила газета The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Другие источники газеты отметили, что Москва бы не дала согласие на заключение мирного соглашения, если бы возможность размещение войск «оставалась в силе».

20 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не приемлет размещение войск НАТО на Украине под видом миротворцев. Подобный вариант «гарантий безопасности» обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие лидеры «коалиции желающих», а также украинский президент Владимир Зеленский на общей онлайн-встрече 17 августа.

19 августа агентство Bloomberg писало, что уже 10 стран сообщили о том, что они готовы к отправке войск на Украину в рамках мирного соглашения. При этом издание Politico на следующий день отметило, что для Великобритании и Франции будет сложно реализовать этот план, в том числе с экономической точки зрения.

