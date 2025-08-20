Politico: страны ЕС столкнутся с трудностями при отправке солдат на Украину
Для Великобритании и Франции будет сложно реализовать план по отправке войск на Украину, в том числе с экономической точки зрения, сообщило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
«Учитывая политическую слабость [президента Франции Эммануэля] Макрона и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован. <...> Сейчас непростые времена с экономической точки зрения», – отмечают авторы материала.
Кроме того, Politico выделило Германию, которая пока не приняла решения об отправке войск. Издание подчеркнуло, что армия страны довольно мала для таких действий и имеет небольшой поток финансирования.
20 августа агентство Bloomberg писало, что отправить свои войска на Украину готовы примерно 10 европейских стран. Источник рассказал изданию, что европейские чиновники уже обсудили отправку британских и французских войск на Украину после заключения возможного мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.