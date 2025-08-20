Медведев: РФ не приемлет размещение войск НАТО на Украине под видом миротворцев
Россия не приемлет размещение войск НАТО на Украине под видом миротворцев, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.
«Россия не примет таких "гарантий безопасности"», – подчеркнул он.
17 августа президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальную встречу с лидерами «коалиции желающих», в ней также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
Европейские лидеры подчеркнули готовность развернуть военные силы на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны, а также помочь восстановить ее вооруженные силы.
19 августа агентство Bloomberg сообщило, что 10 европейских стран сообщили о готовности направить свои войска на Украину в рамках мирного соглашения.