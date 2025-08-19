Bloomberg: 10 стран Европы могут отправить войска на Украину
После встречи европейских лидеров в Вашингтоне 10 стран сообщили о готовности направить свои войска на Украину в рамках мирного соглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Саммит в Белом доме подтвердил приверженность США гарантиям для Украины, говорится в материале. По этой причине европейские лидеры используют предложение американского президента Дональда Трампа, чтобы укрепить позиции Киева перед возможной встречей лидеров РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.
Встреча европейских чиновников была посвящена преимущественно плану отправки британских и французских войск на территорию Украины. При этом, пишет Bloomberg, характер поддержки самих США остается неясным.
19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет. Однако, по его словам, Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира.
The Guardian со ссылкой на главу британских вооруженных сил писало, что Великобритания не готова отправить войска на границу Украины и России, но может защищать небо и море страны.