Главная / Политика /

Путин назвал неожиданной для РФ отмену виз в Китай для россиян

Ведомости

Решение разрешить гражданам РФ посещать Китай без визы было неожиданным. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы об этом ничего не знали», – признался глава государства.

Путин пообещал, что Москва ответит зеркально на этот жест дружбы. Вместе с тем система расчетов для россиян в Китае нуждается в усовершенствовании. По словам президента, «этим занимаются».

РСТ прогнозирует рост турпотока из Китая на 25% после введения безвиза

Общество

Российский лидер также не исключил объединения платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Пекин установит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Действие режима распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. 4 сентября Путин сообщил, что Москва зеркально ответит на решение Пекина насчет отмены виз для россиян.

Российский союз туриндустрии (РСТ) полагает, что после введения безвизового режима турпоток из Китая вырастет примерно на 25%.

