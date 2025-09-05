Путин назвал неожиданной для РФ отмену виз в Китай для россиян

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Пекин установит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Действие режима распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. 4 сентября Путин сообщил, что Москва зеркально ответит на решение Пекина насчет отмены виз для россиян.