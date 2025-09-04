РСТ прогнозирует рост турпотока из Китая на 25% после введения безвиза
Российский союз туриндустрии (РСТ) считает, что после введения безвизового режима турпоток из Китая вырастет примерно на 25%. Об этом говорится в сообщении организации.
По словам соруководителя комитета по въездному туризму РСТ Александра Мусихина, отмена виз станет основным фактором роста. Нововведение позволит избежать заполнения бумажных документов, на которое уходило много времени. Это также сэкономит средства туристов. По данным РСТ, электронная виза стоит примерно $50, а сбор за обычную визу превышает $150.
В настоящее время авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю от разных авиакомпаний из различных городов. В организации отметили, что окончательная динамика турпотока будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Китай вводит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Действие режима распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней.