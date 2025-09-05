Путин: мир будет многополярным в ближайшие десятилетия

1 сентября на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что в мире уже наступила многополярность и ШОС и БРИКС является подтверждением этому. При этом он подчеркнул, что указанные объединения существуют не во вред G7 или G20 и не собираются конкурировать с ними.