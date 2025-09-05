Путин: мир будет многополярным в ближайшие десятилетия
Мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Он будет многополярным», – ответил глава государства на соответсвующий вопрос.
3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае выразил мнение, что однополярный мир должен прекратить свое существование. Он пояснил, что многополярность не подразумевает появление новых гегемонов. Речь идет о равных правах всех участников международного общения.
1 сентября на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что в мире уже наступила многополярность и ШОС и БРИКС является подтверждением этому. При этом он подчеркнул, что указанные объединения существуют не во вред G7 или G20 и не собираются конкурировать с ними.