Путин: мир будет многополярным в ближайшие десятилетия

Ведомости

Мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Он будет многополярным», – ответил глава государства на соответсвующий вопрос.

3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае выразил мнение, что однополярный мир должен прекратить свое существование. Он пояснил, что многополярность не подразумевает появление новых гегемонов. Речь идет о равных правах всех участников международного общения.

1 сентября на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что в мире уже наступила многополярность и ШОС и БРИКС является подтверждением этому. При этом он подчеркнул, что указанные объединения существуют не во вред G7 или G20 и не собираются конкурировать с ними.

