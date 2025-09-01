Лукашенко: многополярность мира «уже пришла»
В мире уже наступила многополярность, в том числе это показывают Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые становятся противовесом Западу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании глав государств в формате «ШОС плюс».
«Многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей организации говорит о том, что эта многополярность наступила», – подчеркнул белорусский лидер. При этом он отметил, что такие объединения, как ШОС и БРИКС, существуют не во вред G7 или G20 и не собираются конкурировать с ними.
1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин предложил странам ШОС создать систему глобального управления. По его мнению, она станет более справедливой и рациональной, а ее основой будет Всемирная торговая организация. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, добавив, что Москва ожидает рассмотрения конкретных предложений Пекина.
В рамках Совета глав государств, которые входят в ШОС, лидеры опубликовали заявление. В нем они выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации.