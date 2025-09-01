Страны ШОС призвали к созданию миропорядка при ООН в роли координатора

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, который проходит с 31 августа в Китае, заявил, что организация выступает мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности в мире. По его словам, сейчас остаются незыблемыми и правильными принципы ООН, в то время как евроцентричные и евроатлантические модели уже отжили.