Страны ШОС призвали к созданию миропорядка при ООН в роли координатора
Главы государств, которые входят в состав Шанхайской организации сотрудничества, выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. Об этом говорится в заявлении Совета лидеров стран ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования всемирной организации. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Твердо выступаем за формирование представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств», – указано в заявлении.
Мировые лидеры также предложили провести «всеобъемлющую реформу» ООН, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации. Для достижения миропорядка ШОС также призвала другие государства присоединиться к инициативе «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, который проходит с 31 августа в Китае, заявил, что организация выступает мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности в мире. По его словам, сейчас остаются незыблемыми и правильными принципы ООН, в то время как евроцентричные и евроатлантические модели уже отжили.