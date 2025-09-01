Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина о системе глобального управления

В тот же день лидеры государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, в заявлении подчеркнули, что выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации.