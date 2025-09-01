Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина о системе глобального управления
Россия заинтересована в предложении председателя КНР Си Цзиньпина о создании системы глобального управления и ожидает рассмотрения конкретных инициатив Пекина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания ШОС плюс в Тяньцзине.
«Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», – сказал российский лидер.
1 сентября глава КНР отметил, что система должна быть создана странами ШОС. По его мнению, она станет более справедливой и рациональной, а ее основой будет Всемирная торговая организация.
В тот же день лидеры государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, в заявлении подчеркнули, что выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации.