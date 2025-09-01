Си Цзиньпин заявил о необходимости создания системы глобального управления
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что государства – члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать усилия по созданию более справедливой и рациональной системы глобального управления. Об этом он сообщил в ходе заседания ШОС в Тяньцзине, передает «РИА Новости».
Си отметил, что основой такой системы должна стать Всемирная торговая организация. Он также акцентировал внимание на необходимости содействия инклюзивной экономической глобализации и продвижения более справедливых и рациональных принципов глобального управления для стран ШОС.
В заявлении Совета лидеров стран ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования всемирной организации говорится, что главы государств, которые входят в состав организации, выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН.
Мировые лидеры также предложили провести «всеобъемлющую реформу» ООН, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации. Для достижения миропорядка ШОС также призвала другие государства присоединиться к инициативе «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».