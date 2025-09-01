Си Цзиньпин заявил о необходимости создания системы глобального управления

Мировые лидеры также предложили провести «всеобъемлющую реформу» ООН, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации. Для достижения миропорядка ШОС также призвала другие государства присоединиться к инициативе «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».